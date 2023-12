Roma-Napoli | i convocati di Mazzarri | assenza dell’ultim’ora

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Diramata la lista deida Walter, c’è un’per ilcontro laPoco più di 24 ore e sarà finalmente. Gli azzurri dovranno provare a rispondere dopo la brutta prestazione di martedì sera contro il Frosinone. Per il secondo anno di fila, ilesce agli ottavi di finale di Coppa Italia e per di più ancora con una neopromossa. Dopo la Cremonese, quest’anno è toccato ai ciociari di Di Francesco eliminare i partenopei. In vista della partenza per, in mattinata alcuni tifosi sono arrivati a Castel Volturno con una piccola delegazione. L’obiettivo era quello di caricare la squadra per far sì che esca vittoriosa dallo Stadio Olimpico contro una diretta avversaria per una qualificazione alla ...