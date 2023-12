Roma | Mourinho | “Napoli avversario difficile | Mancini gioca”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Josè, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il. Queste le sue parole: Il mondo del calcio si è diviso sulla Superlega. Qual è il suo pensiero? Io sono allenatore dellae la posizione dellaè anche la mia. Non commenterò, ho tanta esperienza nel calcio e l’ho vissuto in differenti momenti ma non voglio nessuna analisi o pubblica. La posizione dellaè chiara e io sono l’allenatore della”. Ilrimane un’ottima squadra. “Sono i campioni e lo sono con merito. L’anno scorso hanno vinto in modo molto chiaro. Hanno perso untore ma ne hanno presi tanti, è la stessa squadra. Hanno perso un bravissimo allenatore ma ne hanno preso uno con tanta ...

