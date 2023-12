Roma | il Campidoglio approva il Bilancio di previsione 2024-2026

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 dicembre 2023), 22 dicembre 2023 – L’Assemblea capitolina hato ildi. Il, la cui discussione in Aula si era aperta con l’intervento del Sindaco Gualtieri e la relazione della vice Sindaco e Assessora alSilvia Scozzese rispetta l’equilibrio dei conti, non produce nuovi debiti e destina quasi 5 miliardi e mezzo di euro alla spesa corrente per i servizi alla persona, scuola, verde, strade, trasporti, sport, cultura e sociale. Aumentano gli investimenti per la città, con una cifra complessiva di 3,8 miliardi, con quote aggiuntive dai fondi del Giubileo e del piano Pnrr. Con il maxiemendamento sono stati inseriti miglioramenti e finanziamenti dedicati ai Municipi, alle pari opportunità, ai servizi sociali e ai ...