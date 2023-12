Roma | fascia verde per il 22 e 23 dicembre | ecco i divieti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il sindaco diRoberto Gualtieri ha indetto per le giornate di oggi e domani, 22 e 23parziali alla circolazione delle moto e auto più inquinanti, a causa del superamento in diverse stazioni del valore limite per il PM10 che indica livelli di smog e polveri sottili troppo alti rispetto alle medie L'articolo proviene da Il Difforme.

Sono solo 553mila gli over 80 ad aver fatto il vaccino aggiornato, mentre nella70 - 79 sono ... domani 23 dicembre all'ospedale Sant'Andrea diIl 22 e 23 dicembre, nella gigantescaVerde di, ci sarà il blocco parziale del traffico 'per limitare lo smog': il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza in cui dispone limitazioni alla circolazione, ulteriori ...(ANSA) - ROMA, 22 DIC - La stagione influenzale ha subito un'accelerazione, nell'ultima settimana 883 mila italiani sono stati messi a letto da virus respiratori, il 25% in più rispetto alla scorsa se ...Il sindaco Roberto Gualtieri firma un’ordinanza in cui dispone limitazioni alla circolazione "per limitare lo smog" ...