RIVIVI LA DIRETTA Empoli - Lazio 0 - 2 | Guendouzi e Zaccagni gol | Sarri torna a salire

EMPOLI - Risposte servivano, risposte sono arrivate. La Lazio vince ad Empoli con i gol di Guendouzi e Zaccagni. Una buona prova di squadra nonostante gli infortuni di Immobile e Luis Alberto dopo 25'.ROMA - Dopo due anni e 8 mesi la Lazio torna a vincere il derby Primavera : ai biancocelesti basta il calcio di rigore trasformato da Gonzalez per battere la Roma e superarla in classifica. La squadra ...In conferenza stampa è intervenuto Maurizio Sarri, di seguito la diretta scritta a cura de Lalaziosiamonoi.it. Noi abbiamo vanificato le ripartenze. Spesso la scelta non è stata quella giusta, non ...quest’anno in scena presso lo Stadio Olimpico di Pinerolo (Torino) dal 22 al 23 dicembre. Seguili in diretta su Eurosport.it e Discovery+.