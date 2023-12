Risvolti Inquietanti | Le Proiezioni Estive del 2024 Secondo l’OMM

...scoperte. Non è solo questione di contagi , che per il quarto inverno consecutivo ... così continuano a emergere nuovicome, ad esempio, quello su una ragazza di 15 anni, americana,......Martelletta (che può vantare una lunga e intensa carriera come primo ballerino al Teatro dell'Opera di Roma e in tanti altri teatri italiani ed europei) ha eliminato tutti ipiù...La recente richiesta di rinvio a giudizio per il reato di disastro ambientale nei confronti dei direttori dello stabilimento Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. a Spinetta Marengo, come riportato d ...Una favola tradizionale e un grande balletto del repertorio classico: con LO SCHIACCIANOCI della Compagnia Almatanz prende il via, mercoledì 20 dicembre alle ore 21, la nuova Stagione di Danza al Teat ...