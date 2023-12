Risoluzione Onu | maggiori aiuti a Gaza | ma non la tregua Usa e Russia astenuti

(Di venerdì 22 dicembre 2023). E' laapprovata con 13 voti a favore e zero contrari dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Due le astensioni: Stati Uniti e. Lanon chiede unaimmediata. Il testo non include neanche l'originaria frase "urgente sospensione delle ostilità" L'articolo proviene da Firenze Post.

Via libera del Consiglio di Sicurezza dell’Onu alla risoluzione su Gaza , che chiede maggiori aiuti per la popolazione della Striscia. Il testo è ... (secoloditalia)

New York, 22 dicembre 2023 – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approva to una risoluzione che chiede maggiori aiuti per la popolazione ... (ilfaroonline)

(Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approva to una risoluzione che chiede maggiori aiuti per la popolazione della ... (giornaledellumbria)

Lachiede maggiori aiuti per Gaza, ma non la tregua immediata. / YoutubeCon 13 voti a favore, zero voti contrari, e le due astensioni di Stati Uniti e Russia, il Consiglio di Sicurezza dell'approva laa favore degli Emirati Arabi Uniti che prevede maggiori aiuti a Gaza. Assente nellala richiesta di una tregua immediata. Nel dettaglio laapprovata ...Milano, 22 dic. (LaPresse) - "Accolgo con favore la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiede di fornire aiuti rapidi, sicuri e in ...(Agenzia Vista) La risoluzione è stata approvata con 13 voti a favore, nessun voto contrario e due astensioni: Stati Uniti e ...