Risentimento muscolare per Lautaro Riposo forzato | il rientro nel 2024

(Di venerdì 22 dicembre 2023) AGI -Martinez ha riportato unagli adduttori della coscia sinistra nell'infortunio contro il Bologna, in Coppa Italia. E' quanto emerge dagli esami strumentali sostenuti dall'attaccante argentino dell'Inter presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ha reso noto l'Inter, ma a questo punto è scontata la sua assenza per la partita di domani contro il Lecce e probabile per quella del 29 dicembre a Marassi con il Genoa. Ilpotrebbe avvenire all'Epifania a San Siro contro il Verona. "Dopo 89 presenze di fila", ha commentato il capitano nerazzurro su Instagram, "purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno...

Piove sul bagnato in casa Inter . Dopo l’infortunio di Lautaro Martinez, che salterà le prossime due gare contro Lecce e Genoa, si è ferma to anche ... (sportface)

Commenta per primo L' Inter sarà senza Lautaro Martinez , per la prima volta dopo 89 partite. Ilaccusato durante la gara di Coppa Italia contro il Bologna costringe ai box il Toro per il finale di 2023, con l'obiettivo di tornare a disposizione per la prima sfida del 2024 ...L'Inter perde anche Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali che hanno evidenziato un "all'adduttore della coscia sinistra", spiega l'Inter in una nota. "Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", conclude il club: Dimarco salterà quindi la gara di ...Si ferma Federico Dimarco in casa Inter. Quest'oggi la società nerazzurra, con una nota, ha reso note le sue condizioni fisich ...E' costretto a fermarsi dopo tanto tempo Lautaro Martinez: gli esami di oggi hanno infatti evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra. Ma cosa perde l'Inter senza il suo ...