“Rischio terrorismo | attenzione alle feste di fine anno”

Dopo lo scoppio della guerra a Gaza, l’allerta Terrorismo è aumentata in Europa. Secondo gli esperti, tuttavia, l’allerta aumentata non riguarda solo ... (periodicodaily)

Il Viminale in una circolare inviata a tutti i prefetti avverte di “elevato rischio di azioni di natura terroristica» in vista della notte di ... (thesocialpost)

Feste di Capodanno 2024 in piazza a. In una circolare firmata dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, e inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetture e questure, si afferma che "in considerazione ...... connotato dall'acuirsi di tensioni, soprattutto nell'area mediorientale, che hanno elevato ildi azioni di natura terroristica'', i festeggiamenti di fine anno nelle principali piazze ...Un'allerta sul rischio di attacchi terroristici durante le festività di Capodanno è stata lanciata dal Capo della Polizia, Vittorio Pisani, attraverso una circolare inviata a prefetture e questure.Le feste, tradizionalmente, si trascorrono in famiglia, davanti a una tavola imbandita. La cena della Vigilia di Natale è il momento che, per eccellenza, riporta ciascuno di noi alla ...