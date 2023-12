Rischio terrorismo | attenzione alle feste di fine anno | la circolare ai prefetti dal Dipartimento della Pubblica sicurezza

Pubblicato il 17 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Prorogata la sospensione di Schengen ai confini per la Slovenia , per 30 giorni a partire dal 20 ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Prorogata la sospensione di Schengen ai confini per la Slovenia , per 30 giorni a partire dal 20 dicembre, a causa dell”innalzamento ... (ildenaro)

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi , ha lancia to un vero e proprio allarme in vista dell’arrivo del Natale per quanto riguarda il ... (notizie)

Dopo lo scoppio della guerra a Gaza, l’allerta Terrorismo è aumentata in Europa. Secondo gli esperti, tuttavia, l’allerta aumentata non riguarda solo ... (periodicodaily)

Il Viminale in una circolare inviata a tutti i prefetti avverte di “elevato rischio di azioni di natura terroristica» in vista della notte di ... (thesocialpost)

Cosa dice la circolare ai prefetti sulI prefetti devono prevedere misure per evitare 'situazioni di eccessivo assembramento', anche facendo ricorso a specifici servizi di ...... "in considerazione dell'attuale delicato contesto politico internazionale, connotato dall'acuirsi di tensioni, soprattutto nell'area mediorientale, che hanno elevato ildi azioni di natura ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...ROMA- Moltissime persone affolleranno piazze, locali e ristoranti la notte di Capodanno e, “in considerazione dell’attuale delicato contesto politico internazionale, connotato dall’acuirsi di tensioni ...