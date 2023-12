Rinnovo Juric | blitz di Cairo al Fila

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Torino sta vivendo un momento fortunato in Serie A e soprattutto di serenità rispetto ad altri anni e il merito è del lavoro diIl Torino sta vivendo un momento fortunato in Serie A e soprattutto di serenità rispetto ad altri anni e il merito è del lavoro di. Secondo quanto riportato da Tuttosport,avrebbe fatto unaldelfia per parlare condi mercato e. Rispetto a qualche settimana fa non è impossibile anche se prematuro parlarne.

Il tecnico granata "Da un po' di tempo vedo i ragazzi allenarsi molto bene" Torino - A Frosinone per riscattare l'eliminazione in Coppa Italia subita ... (247.libero)

Il tecnico granata "Da un po' di tempo vedo i ragazzi allenarsi molto bene" Torino - A Frosinone per riscattare l'eliminazione in Coppa Italia ... (ilgiornaleditalia)

Il Torino si prepara a scendere in campo per la trasferta contro il Frosinone con il chiaro obiettivo di confermare la bella vittoria contro ... (calcioweb.eu)

Ivan Juric non ha chiuso la porta al rinnovo , dopo le parole di Cairo sono arrivate anche quelle del tecnico per cercare di trovare un punto in ... (calcionews24)

...il quadro alla voce esterni - ha sul finire del mercato estivo dato rotondità alla rosa di. ... E legato alla fumata nera in relazione aldel rossonero Krunic : il bosniaco - sul quale ...Marcoper la Repubblica - Estratti mourinho friedkin Tra José Mourinho e i Friedkin adesso è gelo. Le parole del portoghese dopo la sconfitta di Bologna non hanno sortito gli effetti sperati. ...Il Torino sta vivendo un momento fortunato in Serie A e soprattutto di serenità rispetto ad altri anni e il merito è del lavoro di Juric Il Torino sta vivendo un momento fortunato in Serie A e sopratt ...Il presidente Urbano Cairo ha consegnato a Ivan Juric una maglia celebrativa per aver raggiunto le 100 presenze sulla panchina del Torino ...