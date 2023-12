Riflessioni sull’ultimo vertice UE-Cina

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) IlUE-tenutosi il 7 dicembre 2023 ha segnato una pietra miliare significativa, in quanto è stato il primoin presenza dallo scoppio della pandemia COVID-19. Rispetto alvirtuale del 2022, definito dal capo della politica estera dell'UE come un "dialogo tra sordi", il dialogo di quest'anno ha rappresentato il disgelo delle relazioni che si erano ridotte durante la pandemia. Con l'abbandono delle severe restrizioni di viaggio legate al COVID, il 2023 ha visto numerose visite diplomatiche di alto livello da parte dell'UE, mentre si sono intensificati gli sforzi per ricostruire i legami con la. Ad esempio, la visita della Presidente della Commissione europea von der Leyen a Pechino ad aprile – il primo dialogo di persona con il Presidente Xi in quattro anni - si è svolta ...