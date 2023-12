Rifiuti urbani | cala la produzione e aumenta la raccolta differenziata

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Lanazionale dei– poco più di 29 milioni di tonnellate nel 2022 – non rispetta i principali indicatori socio-economici: cresce il Pil, crescono le spese delle famiglie ( rispettivamente del 3,7% e del 6,1%), diminuisce ladeiin tutte le macroaree del Paese., invece, lache si attesta oltre il 65%, con punte più alte in Veneto (76,2%) e in Sardegna (75,9%). Gli impianti per la gestione deisono 654, dislocati soprattutto al Nord e oltre la metà dedicati al trattamento della frazione organica della. Il riciclo deisupera di poco il 49% dell’immesso ...

