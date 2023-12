Ricco di interviste e immagini inedite e divertenti | Charles III | The Coronation Year rivela ricordi toccanti sugli ultimi momenti della regina Elisabetta 

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 dicembre 2023) LaElisabetta al servizio dei suoi sudditi fino all’ultimo. In un momento commovente diIII: The, un documentario sul primo anno di Carlo sul trono (sarà trasmesso in Inghilterra dalla Bbc il giorno di Santo Stefano), la figlia Annaglipensierimadre. La quale le aveva confidato che temeva di morire a Balmoral, in Scozia, perché ciò avrebbe complicato i preparativi per il suo funerale a Londra. ...