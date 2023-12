Riassunto | Exscientia annuncia l’espansione della sua attuale collaborazione con Sanofi per includere il programma esistente di Exscientia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilmira a progettare una potenziale molecola “best in class” unendo la piattaforma di ricerca die le competenze leader nello sviluppo diè idonea a ricevere ulteriori finanziamenti milestone immediati e in fase di ricerca oltre all’accordoOXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–plc (Nasdaq: EXAI) oggi hato chesta aggiungendo all’un nuovodi fase di scoperta identificato e inizialmente portato avanti da. In questoha progettato ...

Continua a leggereannuncia l'espansione della sua attuale collaborazione con Sanofi per includere il programma esistente diBusiness Wire Business Wire - 21 Dicembre ... [email protected] u: +1 516 - 304 - 3672 516 c +1 516 - 287 - 3215 Articoli correlatiannuncia l'espansione della sua attuale collaborazione con Sanofi per includere il ...Il programma mira a progettare una potenziale molecola "best in class" unendo la piattaforma di ricerca di Exscientia e le competenze leader nello ...