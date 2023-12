Rennes | contro il Milan senza Matic? Ecco il perché

Il Milan è stato sorteggiato con lo Stade Rennes . Saranno i francesi, 13esimi in classifica in Ligue 1 dopo sedici turni i prossimi avversari dei ... (dailymilan)

Il Milan riparte dal Rennes e prova a riannodare i fili di una stagione che proseguirà in Europa League , trofeo che i rossoneri non sono mai riusciti ... (247.libero)

Il Milan affronterà il Rennes agli spareggi di Europa League. Un match impegnativo per i francesi, come riconosce il direttore sportivo Florian ... (sportface)

In base al turnover di Pioli, quindi, vedremo già nella gara d'andata il 15 febbraio a San Siro, se davvero il Milan punterà a vincere l'Europa League. Senza dimenticare che i ...L'ex centrocampista ora allenatore Marco Bolis ha lodato la prestazione dei rossoneri contro il Monza ma non è mostrato molto ottimista sul piazzamento finale. MilanNews ha intervistato Marco Bolis ...Il centrocampista, vecchia conoscenza della Serie A, potrebbe lasciare il Rennes a gennaio e non trovarsi rivale del Milan in Europa League.