Reijnders | “La scelta tra Milan e Barcellona? Ho preferito il Diavolo perché…”

Tijjaniha parlato nell'intervista rilasciata a Voetball International non solo dellafatta in estate preferendo il Milan a tutto il resto della concorrenza. Il centrocampista però ha messo ...: "Attratto dagli schemi di Pioli, a giugno. Sullo Scudetto...' Intervenuto ai microfoni ...Stefano Pioli poco prima di firmare il proprio patto col Diavolo come causa principale della...La cronaca in diretta di Salernitana-Milan in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...Formazioni ufficiali Salernitana-Milan - Gli undici titolari scelti da mister Inzaghi e mister Pioli per la 17^ giornata di Serie A ...