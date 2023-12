Reichart | l' uomo che cancellerà la Uefa? Partite gratis in streaming e pioggia di soldi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso degli organizzatori della Superlega, con la seguente motivazione: "Abuso di posizione dominante dae FIFA". Una decisione molto attesa che ora potrebbe cambiare tutto e potrebbe far tornare in voga il torneo promosso in passato dai grandi club europei. Intanto dopo la sentenza le parole del Ceo di A22 Sports, Bernd, società incaricata di organizzare la Superlega in cui lavora l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, ha parlato così a caldo: "Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere, il monopolioè finito — dice — Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i tifosi proponiamo la visione gratuita di tutte ledella Super League. Per i club le entrate e le spese di ...