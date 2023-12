Regione Toscana | Renzi ha in pugno il Pd | le ultime

Leggi su notizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La giunta Giani inresta in forte bilico.continua a tenere in apprensione il Pd e Giani è al lavoro per cercare di non far cadere la maggioranza. Momento non facile per la sinistra in. Come riportato da Italia Oggi, Eugenio Giani è a rischio caduta e molto dipende dalle reali intenzione di Matteo. Italia Viva potrebbe decidere di non dare la fiducia a questa maggioranza e la discussione è aperta sull’aumento dell’Irpef.ha inil futuro della– Notizie.com – © AnsaIl partito dinon sembra essere pienamente convinto dall’aumento delle tasse. In un primo momento avevano deciso di votare no al provvedimento, poi hanno deciso di puntare sull’astensionismo. Ma si resta in forte ...