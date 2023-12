Reggia di Caserta | appartamenti reali aperti anche il pomeriggio del 25 dicembre e del 1° gennaio

Una serata d’altri tempi oggi Alla Reggia di Caserta . Le atmosfere della Corte borbonica torna no in vita con il Gran Ballo a Corte a cura ... (ildenaro)

Premiato il visitatore Anselmo Merola, emigrato al Nord, ma tornato a casa per le feste di Natale0 Ladiha accolto il suo milionesimo visitatore del 2023. Per la prima volta dal 2000 (anno del Giubileo), il Complesso vanvitelliano taglia il traguardo del milione di ingressi in un anno. ...Premiato il visitatore Anselmo Merola, emigrato al Nord, ma tornato a casa per le feste di Natale ...È stata una sorpresa inaspettata: Anselmo Merola, 52 anni, residente a Galliate in provincia di Novara ma originario di Curti, la moglie Erika, la cognata Sonia, entrambe messicane, e ...