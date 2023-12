Reggia Caserta | un milione di visitatori nel 2023

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023). Ladiha accolto il suosimo visitatore del. Per la prima volta dal 2000 (anno del Giubileo), il Complesso vanvitelliano taglia il traguardo deldi ingressi in un anno. Questa mattina Anselmo Merola, 52 anni, residente a Galliate in provincia di Novara ma originario di Curti nelno, insieme alla moglie Erika, alla cognata Sonia, entrambe messicane, e alla figlia di nove anni, all’ingresso al Museo hanno trovato un’insolita accoglienza. Al personale entusiasta, si è aggiunta il direttore Tiziana Maffei che ha stretto la mano al visitatore, consegnandogli come riconoscimento un cofanetto contenente un abbonamento di coppia per condividere la cultura e un regalo personalizzabile per la costruzione di un’esperienza unica e ...