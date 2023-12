Regali di Natale? Prendi spunto dai vip

(Di venerdì 22 dicembre 2023)si avvicina e la frenesia dadilaga. Cosa donare ad amici e familiari? Quello con lo shopping tra le vetrine illuminate è un appuntamento immancabile e per certi aspetti piacevole, ma a volte trovare l’idea giusta può essere complicato. Per fortuna ci vengono in aiuto i vip, che sui social lanciano alcune idee da impacchettare sotto l’albero. Dal cappellino al libro: il regalo facile Belen Rodriguez, completo intimo IntimissimiNon serve spendere una fortuna, basta puntare sull’oggetto giusto. L’intimo è un classico “regalo di”: quello Intimissimi di Belen Rodriguez è perfetto da sfoggiare a Capodanno. Il fidanzato che non ha perso un match di Jannik Sinner apprezzerà di sicuro la maglia portafortuna del campione italiano. “Accendi il mio fuoco” è l’esordio narrativo di una delle migliori voci della comicità ...

Offerte Apple e Tecnologia Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram Iscriviti Le offerte per i vostridiMinimo storico, DJI Mini 3 Pro a 666 euro e arriva per ...... la redazione di Consumismi si arrovella per trovare idee nuove " di vecchie ne abbiamo già moltissime " e originali utili a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare idi. ...Caccia all’ultimo regalo. "Tra ieri e domani tre persone su quattro andranno a caccia degli ultimi doni. In media, i nostri concittadini progettano di spendere 223 euro per i doni da mettere sotto l’a ...Approvato l’emendamento al bilancio regionale per sostenere i lavori di ammodernamento. E anche nella manovra all’esame in Parlamento spuntano contributi minori fino al 2026.