Rebel Moon - Parte 1 | Figlia del fuoco | Zack Snyder commenta il finale e assicura | Ci sarà una rivincita

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il regista hato lo scioccante cliffhanger che conclude la primadel suo kolossal fantascientifico. Attenzione agli spoiler! Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly,hato lo scioccante cliffhangerdi1:del, anticipando che i protagonisti avranno la loro chance di. ATTENZIONE: non procedete nella lettura dell'articolo se non volete incappare in SPOILER relativi aldella primadel kolossal fantascientifico. Verso la fine di1:del ...

Netflix ha diffuso il trailer di- Parte 2: La Sfregiatrice , seconda parte del dittico di Zack Snyder la cui prima parte è disponibile da oggi in streaming su Netflix. All'inizio Snyder non aveva intenzione di dividere ...Esce oggi 22 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il film di Zack Snyder sul mondo di Veldt, minacciato dalla flotta imperiale e che cerca una ...Netflix ha diffuso il trailer di Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, seconda parte del dittico di Zack Snyder la cui prima parte è disponibile da oggi in streaming su Netflix.È da oggi disponibile solo su Netflix il film Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, che segna il ritorno di uno dei registi più geniali e visionari del panorama cinematografico mondiale: Zack Snyder ...