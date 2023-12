Rebel Moon | la recensione dell’auto-sabotaggio di Zack Snyder

Tra un Maestro e un, se amate Stephen King, Stranger Things, Overlord e la storia coreana, siamo certi che troverete nel nuovo originale Netflix un prodotto estremamente invitate per il ...Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, Zack Snyder ha commentato lo scioccante cliffhanger finale di- Parte 1: Figlia del fuoco , anticipando che i protagonisti avranno la loro chance di rivincita. ATTENZIONE : non procedete nella lettura dell'articolo se non volete incappare in SPOILER ...Rebel Moon Parte 1 sta spaccando critica e pubblico e i voti su Rotten Tomatoes dimostrano che agli spettatori piace, mentre ai recensori non molto.Francesco Alò ci parla di Rebel Moon Parte 1 – Figlia del fuoco, il film di Zack Snyder con Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Staz Nair, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra ...