Reazione a Catena | il Trio Stellato si mette in «discussione» e vince

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Delle nuove campionesse stanno tenendo banco in queste ultime settimane di, la cui ultima puntata sarà trasmessa alla vigilia di Natale. Dal 25 dicembre, infatti, Marco Liorni presenterà il Torneo dei Campioni, richiamando in studio le migliori squadre che si sono contraddistinte in questa lunga annata. Tornando alla puntata odierna, ilha accolto il guanto di sfida delle new entry chiamate Baldassarre. È stata una sfida molto avnte, terminata con una lieta vittoria. Scopriamo che cosa è accaduto e a quanto ammonta la vincita conquistata., puntata 22 dicembre 2023:VS Baldassarre I Baldassarre, direttamente da Roma, hanno scelto di farsi chiamare così in quanto ...