Real Madrid | sospettato nuovo caso di scandalo sessuale

Un Natale probabilmente non troppo felice per il tecnico dell’Alaves Luis Garcia , che nei minuti di recupero ha dovuto incassare la sconfitta ... (sportface)

L’attenzione dell’ Arabia per i calciatori madrileni. Non solo palloni d’ oro: anche il reparto difensivo di Ancelotti sotto gli occhi dei ... (rompipallone)

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa in merito alla sentenza della Corte di Giustizia UE sulla ... (calcionews24)

L'allenatore del, Carlo Ancelotti, commenta così la sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea sul progetto della Superlega. "Sarà il tempo a dire se una cosa positiva o meno, ma ...Un gol al 92' di Lucas Vazquez in casa del Deportivo Alaves ha permesso aldi Carlo Ancelotti di agguantare in testa il Girona (1 - 1 subito nel finale da Pezzella contro ilBetis) . I Blancos , in inferiorità numerica per l'espulsione di Nacho Fernandez, ...quando le autorità spagnole avevano arrestato tre giovani giocatori del Real sospettati di aver registrato un video a sfondo sessuale. In questo caso però si tratta della prima squadra ed il Real ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea.