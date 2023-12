Real Madrid | Ancelotti | “Superlega? Decisione importante per il calcio”

Il video con gli Highlights e i gol di Alaves-Real Madrid 0-1, match valido per la diciottesima giornata della Liga 2023 / 2024 . In qualche modo e in ... (sportface)

Un Natale probabilmente non troppo felice per il tecnico dell’Alaves Luis Garcia , che nei minuti di recupero ha dovuto incassare la sconfitta ... (sportface)

L’attenzione dell’ Arabia per i calciatori madrileni. Non solo palloni d’ oro: anche il reparto difensivo di Ancelotti sotto gli occhi dei ... (rompipallone)

Atletico- Siviglia è un recupero della quarta giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: formazioni, pronostici, tv e streaming. In testa ilha preso il Girona . Mentre l' Atletico, dopo il pareggio interno contro il Getafe (gli uomini di Simeone hanno giocato un tempo in dieci uomini) non può più superare il Barcellona ...... l'estrazione della lotteria di Natale avviene da tradizione il 22 di dicembre al Teatrodi. Perché giochiamo alla lotteria Secondo lo psicologo Daniel Blasco, direttore del centro di ...Antonio Rudiger è stato uno dei protagonisti della vittoria del Real Madrid sul campo dell'Alaves, che ha permesso agli uomini di Ancelotti di agganciare il Girona in testa alla classifica. L'ex ...Atletico Madrid-Siviglia è un recupero della quarta giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.