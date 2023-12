Re Carlo III invita troppe persone a Natale | lo staff in rivolta

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Per questoreIII ha scelto dire piùdel previsto a Sandringham. Ogni anno, infatti, tutta la Famiglia Reale si riunisce al completo nella residenza fuori Londra. Quest’anno, però, il Sovrano ha deciso di introdurre alcune novità, pur rinnovando la tradizione. Ma questa scelta, che riguarda gli inviti, ha sollevato non poca indignazione tra i dipendenti del suo staff. A generare malcontento tra i dipendenti di reIII è una questione di spazi. La residenza di Sandringham, infatti, non sarebbe così grande da poter ospitare un numero extra dirispetto a quello di sempre. Oltre ai membri della Famiglia Reale, infatti, la dimora deve ospitare anche tutto il personale di servizio nelle cucine e nelle altre zone della casa. Anche se i reali sono in ...