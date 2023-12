Raz Degan si è fidanzato | chi è la nuova fiamma

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Razè tornato sul piccolo schermo per un’esclusiva intervista in cui per la prima volta ha presentare quella che è lafidanzata. Sui social non erano trapelati abbastanza indizi per svelarne l’identità, ma a gran sorpresa l’attore ha deciso di togliere l’effetto suspense e presentare la donna a tutti i suoi fan. Tra gli ospiti delle ultime puntate andate in onda di Silvia Toffanin, in attesa delle feste, non è mancato a Verissimo anche Raz. Dopo parecchio tempo, infatti, l’attore è tornato a raccontarsi dal vivo e ha portato con sé una delle presenze più importanti della sua vita adesso, lafidanzata Cindy. Ecco chi è ladell’attore e cosa ha raccontato sulla loro relazione. Razha una...