Rapina in una farmacia del Salernitano | preso il responsabile

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn manette il malvivente che questa mattina aveva portato a termine unaai danni di unain pieno centro cittadino a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Si tratta di un 60enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine. I carabinieri sono risaliti alla sua identità anche grazie ai filmati di alcuni circuiti di videosorveglianza ubicati in prossimità dell’esercizio commerciale. Recuperato anche il bottino di circa 500 euro. Iltore era entrato poco dopo le nove di questa mattina nellacon il volto coperto e, minacciando la farmacista, si era fatto consegnare tutto il denaro contante presente in cassa. Questa sera i carabinieri della locale Compagnia sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un Maresciallo dei Carabinieri in servizio alla Banca d’Italia di Bologna è stato arrestato per una rapina in farmacia . Il 3 novembre era entrato ... (feedpress.me)

commenta A Bologna un maresciallo dei carabinieri , 59 anni, in servizio alla Banca d'Italia è stato arrestato per una rapina in farmacia . Il 3 ... (247.libero)

E proprio qui ha assistito a quella che definisce 'delle pagine più buie '. Il tutto è ... Tentatasulle pensioni: "Assegno tagliato a chi vive di più", scoppia il caso... nei confronti del minore arrestato domenica pomeriggio con l'accusa diaggravata nei ...del divieto costituisce un reato punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con...Garfield: Una missione gustosa è il nuovo film animato prodotto da ... costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un'esilarante rapina ad alto rischio. Con curiosità e ...Nella serata di martedì 19 dicembre, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti per una rapina in strada nei pressi di via Genova. I poliziotti, ...