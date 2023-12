Rapina in farmacia a Sala Consilina | carabinieri a caccia del bandito

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoinquesta mattina a, in provincia di Salerno.Un uomo armato è entrato nell’esercizio di Piazza Umberto I, la principale della città, e si fatto consegnare l’incasso presente in cassa, circa 500 euro. Il malvivente è poi fuggito. Sul posto sono giunti immediatamente idella locale stazione. Al momento nessuna traccia deltore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ancora una rapina in piazza Umberto I a Sala Consilina. Un uomo con il volto celato ha seguito la farmacista al momento del suo ingresso e si è fatto consegnare l'incasso. Un uomo con volto travisato si è introdotto, intorno alle 9 nell'attività commerciale situata in Piazza Umberto I.