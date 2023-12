Quattro milioni di euro per Santuario dell’Annunziata | Bifaro | “Giornata storica”

... tanto che oggi Buchanan è laterale destro in una difesa a. Come Perisic poi è un giocatore ... Il Bruges in estate chiedeva 18e oggi il cartellino dovrebbe costarne una dozzina, tanto ...Fonti del club azzurro hanno fatto sapere di aver presentato a Zielinski una proposta di rinnovo dae mezzo annui, con bonus alla firma. Una clamorosa eccezione per quelli che sono i ...Quattro volumi per un viaggio in un settore che solo in Veneto, seconda regione italiana per numero di microbirrifici, registra un fatturato di 100 milioni all’anno. Al mondo delle birre artigianali è ...Car-t: si allargano le prospettive di utilizzo in clinica delle cellule T del sistema immunitario, ingegnerizzate in vitro e poi infuse al paziente. Cure che - dal primo uso sperimentale 10 anni ...