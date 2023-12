Quarto Grado | alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni di venerdì 22 dicembre

Venerdì 21 dicembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con "". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella notte tra il 30 ...I Pistons non partono per niente male e sembrano indi controllare la gara: peccato che si ... I Grizzlies partono fortissimo, accumulando quasi 16 punti di vantaggio nel primoma i Pacers ...Venerdì 21 dicembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda ...Il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero racconta la condanna: spazio anche all’ennesimo femminicidio di Vanessa Ballan, le anticipazioni ...