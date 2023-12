Quali sono i film più visti al Cinema in Italia e nel mondo nel 2023? La classifica

(Di venerdì 22 dicembre 2023)piùaline nelnel? L’anno che si sta per chiudere è stato ricco per il box office. Tantihanno riportato il pubblico in sala, dopo gli ultimi anni di pandemia e lockdown. Oltre ai tipici blockbuster hollywoodiani, cistate anche piacevoli sorprese: in, ad esempio, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi ha superato di gran lunga le aspettative, ed è stato elettodell’anno ai Nastri d’Argento. Boxofficemojo ha stilato la top ten deipiùalnel: al primo posto, ovviamente, Barbie di Greta Gerwig, che ha incassato oltre 636 ...

"I Minibondla prova che in Puglia si può osare anche con misure particolarmente innovative", ...pass per il futuro perché offrono alle imprese un valido supporto per affrontare anche temi...Offre un'esplorazione approfondita delle sue applicazioni in vari contestiresidenziale, ...architettonica su Amazon Ed ora la lista dei 5 migliori libri di psicologia architettonica che...L’Aula Giulio Cesare ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 di Roma Capitale. Una manovra che sfiora i 13 miliardi di euro, di cui 5,48 miliardi per la spesa corrente e oltre 2 miliardi per ...I giudici europei si soffermano in particolare sull'interpretazione degli articoli 101 e 102 dei Trattati, pilastri della concorrenza, nei quali vengono espressamente vietati i cartelli, i ...