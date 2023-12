Provinciali | il neo eletto Mauriello | ‘Risultato straordinario | grazie a tutti’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto ‘Un risultato’. Queste le prime parole di Gaetano, neo consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, che prosegue: ‘Voglio ringraziare tutto il partito, a partire dal presidente provinciale Domenico Matera, che ha creduto sin da subito in questa candidatura. Abbiamo avuto un riscontro importante, al di là di ogni aspettativa, segno tangibile del lavoro fatto sul territorio. Ringrazio gli amministratori che mi hanno votato e ringrazio anche quelli che non lo hanno fatto, perché avranno modo di ricredersi. Inizierò, sin da ora, a lavorare a testa bassa per il nostro Sannio’. Il Presidente provinciale FdI Sannio, sen. Domenico Matera, commenta a caldo il risultato: ‘Innanzitutto auguri di buon lavoro a Gaetano. Il dato finale che ci regala lo scrutinio ci dice che ...