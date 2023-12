Protagonista del GF Vip pronto a tornare in casa | ma a una condizione

Leggi su biccy

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nelle scorse settimane un verodel GF Vip ha criticato Massimiliano Varrese, dichiarando che nelladovrebbe entrare un uomo alfa per farlocon i piedi per terra. Alex Belli con queste dichiarazioni ha fatto pensare ad un suo possibile comeback nelladi Cinecittà. Purtroppo però non sarà così. Alex Bellidi una nuova edizione del Grande Fratello? Ospite nel programma radiofonico Turchesando, Alex Belli ha spiegato che rifarebbe il Grande Fratello, ma non questo. Il motivo? Il Man non vuole entrare in corsa in nessun reality, quindi non esclude il ritorno in una futura edizione: “Io ho fatto tanti programmi e reality e molti li rifarei. Se entro al Grande Fratello? No, sono in partenza per altri posti. Se non ci penso? Questo non è il mio game. Ti dico la ...