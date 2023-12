Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | venerdì 22 dicembre 2023

(Di venerdì 22 dicembre 2023)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,22, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi22? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.scorso è stata trasmessa l’ultima ...

GUIDA TV 8 DICEMBRE 2023 · Venerdì · 21:3000:00 The VOICE KIDS Tv7 Talent ShowRubrica 21: 2023 :40 The Rookie 5 ... (bubinoblog)

GUIDA TV 8 DICEMBRE 2023 · Venerdì · 21:3000:00 The VOICE KIDS Tv7 Talent ShowRubrica 21: 2023 :40 The Rookie 5 ... (bubinoblog)

", questa sera alle 21.15 su La7 la puntata speciale che raccoglie il meglio di questa prima parte di stagione, in attesa di ritornarea partire dal 12 gennaio 2024. Questa sera ...Néné menzogne. Né abbiamo bisogno di vivere in una bolla di consultazioni permanenti. Il Cile ha semplicemente votato per il buon senso, il rispetto, la dignità, il dialogo, i patti e il ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...“Propaganda Live”, questa sera alle 21.15 su La7 la puntata speciale che raccoglie il meglio di questa prima parte di stagione, in attesa di ritornare live a partire dal 12 gennaio 2024.