Pronostici venerdì 22 dicembre | Premier League | Serie A | Mondiale per club

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Idi22: si gioca inA, c’è pure la finale delpertra Manchester City e Fluminense. La partita più importante di questosi gioca a Jeddah ed è la finale delpertra Manchester City e Fluminense, con la squadra allenata da Guardiola che parte nettamente favorita per la vittoria. Inizia anche la terzultima giornata del girone di andata diA con in campo quattro partite spalmate tra le 18:30 e le 20:45. L’allenatore del Manchester City Guardiola (LaPresse) – IlVeggente.itLa Lazio punta a rilanciarsi in ottica quarto posto e ha un’occasione da non fallire sul campo dell’Empoli che nonostante ...