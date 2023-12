Prodi mette in guardia il Pd | “Divisioni interne vorranno pesarsi alle europee” E risponde a Cacciari sulla foto “vecchia” con Schlein

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si parte dal voto contrario della Camera sul Mes, che lo ha lasciato stupito: “Mi sembrava inevitabile che alla fine il voto sarebbe stato favorevole. Ma non avevo messo in conto la follia”. In un’intervista a Repubblica, Romanoragiona della bocciatura parlamentare alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Parla di “molte e gravi” conseguenze. Ingiustificate perché “ratificarlo non significa utilizzarlo. Quindi non costa proprio nulla”. Così “ci sisul piano di Orban”. Quanto all’intesa sul nuovo Patto di stabilità, l’ex premier sottolinea che l’Italia “non ha contribuito alla stesura dell’accordo, si è semplicemente accodata alla posizione della Francia”. Rinunciando anche al ruolo di mediatore: “Non esattamente un successo diplomatico”. Insuccessi del governo Meloni che tuttavia l’opposizione non sarebbe in grado di monetizzare ...

