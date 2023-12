Presepe con due Marie | Natale e tradizioni stravolte | l' ultima follia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “La tradizione parla di Giuseppe e Maria perché stravolgerla?” Capocastello di Mercogliano, provincia di Avellino: ilvoluto dal parroco don Vitaliano Della Sala continua a far discutere. Niente San Giuseppe e al suo posto, accanto a Maria, un'altra donna. Un'apertura alle famiglie arcobaleno e alla comunità LGBT+ che sta dividendo l'opinione pubblica e spaccando in due la cittadina campana. A intervenire ai microfoni di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4, è lo stesso parroco che giustifica la sua decisione e l'allestimento originale del: “simboleggia due mamme che hanno un figlio” – spiega don Vitaliano. All'inviato Mediaset che chiede “perché dobbiamo modificare la tradizione cattolica per lanciare questi messaggi?” il parroco risponde spiegando com'è nata la sua iniziativa: “perché il ...