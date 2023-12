‘Premio Humanitars’ | il 27 dicembre artisti uniti per la solidarietà

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl 272023, alle ore 20.00, ritorna il Premio HumanitArs – L’Arte per il sociale, ideato dall’Associazione Menti in Movimento, con il patrocinio di Città metropolitana di Napoli. “Siamo felici di poter ritornare ad insignire dell’alloroco tutti i professionisti dello spettacolo che hanno legato la loro immagine a progetti solidali, divulgando messaggi importanti che ci invitano a non dimenticare il fine per cui si esercita l’arte: donare emozioni sensibilizzando alla filantropia e alla cultura dell’inclusività”, commentano gli organizzatori Bruno Di Palo ed Arturo Favella. Ai personaggi premiati, verrà conferito il merito di aver diffuso attraverso la propria persona ed il conseguente lavoroco, valori e messaggi portanti per l’edificazione dell’essere umano. Palcoscenico della serata ...