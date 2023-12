Praga | trovato il corpo del padre del killer | l' avvertimento su Telegram

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ha percorso i corridoi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Carlo IV diaprendo il fuoco su studenti e docenti, che hanno provato a salvarsi arrampicandosi fuori dalle finestre o barricandosi nelle aule. Il bilancio della sparatoria più sanguinosa della storia della Repubblica Ceca è di 15 morti e 24 feriti, tra cui alcuni in condizioni gravi. Una strage il cui colpevole è stato identificato nello studente di filosofia 24enne David Kozak. L'allarme nell'edificio che si affaccia su piazza Jan Palach, nella città vecchia della capitale ceca, è scattato nel pomeriggio. La facoltà è stata poi evacuata. Quando ilha visto arrivare gli agenti si è suicidato. Nel suo passato accademico aveva ottenuto una laurea in studi storico-europei e un master in storia, concentrandosi su quella della Polonia. Ma era la morte che ...