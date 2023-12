Praga | sparatoria all’università | 14 i morti | il killer aveva annunciato la strage sui social

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sarebbero 14 ie 25 i feriti delladi ieri, giovedì 21 dicembre 2023,Carolina di, quando uno studente ceco di 24 anni, David Kozak, ha aperto il fuoco sugli studenti con un fucile AR-15. Laè avvenuta all’interno della facoltà di Lettere, la stessa che l’attentatore frequentava. Kozak è quindi salito fino al quarto piano dell’edificio e poi sul tetto della sede di piazza Jan Palach, in pieno centro, una zona molto popolare anche fra i turisti, prima di dare inizio a quella che sarebbe diventata la più grandedegli ultimi decenni in Repubblica Ceca. Le autorità, che sono intervenute in massa sul luogo, hanno chiuso l’intera area circostante ed evacuato l’edificio, dove alcuni studenti si erano rifugiati sul cornicione del tetto. ...

" Sono state identificate nella notte 13 delle 14 vittime delladi ieri, all'Università Carlo IV di. Il bilancio della strage è stato reso noto dal ministro dell'Interno ceco Vít Rakusan. Tra i 25 feriti, di cui 10 in gravi condizioni, tre ...Professoressa di Italianistica, la 42enne Mengozzi vive ada una decina di anni e lavora proprio al quarto piano dell'edificio in cui è avvenuta la. 'I miei colleghi barricati nelle ...Tra i video circolati sui social media della sparatoria che ieri a Praga ha fatto 14 morti e 25 feriti uno dei più drammatici è quello che vede persone lanciarsi dal cornicione di un edificio per mett ...