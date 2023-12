Porto-Leixoes Coppa di Lega Portoghese | 23-12-2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Partita senza valore al Do Dragao

Leggi su infobetting

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il gruppo D della Taça de Liga ha già la sua squadra vincitrice che andrà alla final four: non è il, come tutti pensavano ma l’Estoril. Il verdetto si è determinato nellache i Dragoni hanno perso qualche settimana fa in casa dei Canarinhos, che hanno bissato il successo già ottenuto in campionato: InfoBetting: Scommesse Sportive e