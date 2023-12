Ponciroli | «C’è rischio che Inter + altri diano priorità a Superlega»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Fabrizioha parlato anche di, Juventus e Milan dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea che potrebbe aprire la strada alla– Queste le parole di Fabrizionel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Perché le leghe nazionali si schierano contro la? Sai qual è il problema, è che il timore è che succeda quello che sta succedendo nel basket italiano con Milano e Bologna che giocano l’Eurolega e il loroesse principale è sull’Eurolega e in campionato usano le seconde linee. C’è ilche Juve, Milan,e i top cluballae magari non penseranno più al campionato. Gravina sta cercando di ...

Fabrizio Ponciroli ha parlato in vista di Inter-Udinese, partita valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. INTER-UDINESE – Queste le ... (inter-news)

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio. Queste le sue parole: Come nascono le difficoltà del Napoli di questa stagione "Non credo che tutte le colpe siano di De Laurentiis, l'errore è stato di Garcia perché questa squadra era ...Come ormai da tradizione, in Giuria ci sono, tra gli altri, i Direttori delle citate riviste: Ivan Zazzaroni e Fabrizio. Gli altri giurati sono, invece: Daniele Bartocci (pluripremiato ...