Pompei non finisce mai di stupire | dagli scavi emergono altre 13 piccole sculture

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tredici statuine in terracottada un ambiente di una domus del Parco archeologico diconfinante con la casa di Leda e il cigno, dove è in corso un cantiere di scavo, restauro e valorizzazione. Ledi circa 15 centimetri di altezza – come riportato nell’e-journal deglidi– tra cui si riconoscono figure umane, ma anche una noce, una mandorla, la testa di un gallo in argilla e una pigna in vetro, sono state rinvenute in posizione eretta su un piano orizzontale all’interno di un vano dove probabilmente si trovava uno scaffale. Lesono emerse dal lapillo a un’altezza superiore ai 2 metri rispetto al piano pavimentale. L’ambiente che le conservava, probabilmente l’atrio della casa, presentava anche delle decorazioni ...