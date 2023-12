Pompei | emerso un antico “presepe” | ritrovate 13 statuine

In particolare, èche gli scarichi dell'attività non erano sottoposti a nessun tipo di ... presso una Farmacia agraria in, a servizio delle aree agricole limitrofe al fiume Sarno. ...In particolare, èche gli scarichi dell'attività non erano sottoposti a nessun tipo di ... presso una Farmacia agraria in, a servizio delle aree agricole limitrofe al fiume Sarno. ...emergono da un ambiente di una domus confinante con la casa di Leda e il cigno, dove è in corso un cantiere di scavo, restauro e valorizzazione. Le piccole sculture di circa 15 cm di altezza - come ...La tradizione dei presepi risale alla storia più recente, eppure tracce di allestimenti rituali nelle case si ritrovano già in antico. Tredici statuine in terracotta, tracce di ...