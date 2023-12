Pompei | emerge un “presepe” dagli scavi | scoperte 13 statuine in terracotta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Trediciin, tracce di un antico rito, sono emerse ada un ambiente di una domus confinante con la casa di Leda e il cigno, dove è allestito «un cantiere di scavo, restauro e valorizzazione», si legge nell’E-Journal deglidi. Le sculture, alte circa 15-20 cm, e tra cui si riconoscono delle figure umane (ma anche una mandorla, una noce, la testa di un gallo in argilla e una pigna in vetro), sono state trovate in posizione eretta su un piano orizzontale all’interno di un vano definito da blocchi di travertino, dove presumibilmente si trovava un mobile scaffale. Nonostante la tradizione dei presepi risalga alla storia più recente, gli archeologi hanno confermato l’appartenenza alla sfera rituale e religiosa (ben diversa rispetto al racconto della nascita di Cristo) ...

... dove è allestito "un cantiere di scavo, restauro e valorizzazione", si legge nell' E - Journal degli scavi di. Le sculture, alte circa 15 - 20 cm, e tra cui si riconoscono delle figure umane (...... La tradizione dei presepi risale alla storia più recente, eppure tracce di allestimenti rituali nelle case si ritrovano già in antico. 13 statuine in terracotta, tracce di un antico rito, emergono da ... Le piccole sculture sono state ritrovate a Pompei in un ambiente di una domus confinante con la casa di Leda e il cigno. La tradizione dei ...