Pochettino in controtendenza | “Vincere trofei non ti rende un allenatore élite”

Quasi in contraddizione con le parole dei giorni scorsi, Mauricioha risposto alle critiche. L'allenatore è spesso oggetto di provocazioni per quanto riguarda il suo palmares, ritenuto scarno tenendo conto dei club che ha avuto l'opportunità di allenare. ...Quasi in contraddizione con le parole dei giorni scorsi, Mauricioha risposto alle critiche. L'allenatore è spesso oggetto di provocazioni per quanto riguarda il suo palmares, ritenuto scarno tenendo conto dei club che ha avuto l'opportunità di allenare. ...Quasi in contraddizione con le parole dei giorni scorsi, Mauricio Pochettino ha risposto alle critiche. L'allenatore è spesso oggetto di provocazioni per quanto riguarda il suo palmares, ritenuto ...Il 22enne attaccante senegalese, prelevato in estate dal Villarreal per 37 milioni di euro, ha realizzato 8 gol e fornito un assist in 19 partite giocate con i Blues. E alle critiche risponde: "Anche ...