PNRR e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale della didattica | corso Trinity Teach English Online

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Per i percorsi formativi per, previsti dal Decreto 66 del 12 aprile 2023 con i fondi del, conCollege London le scuole possono proporre ilcon qualifica Certificate ining (CertOT – livello 5 EQF). La piattaforma Futura per la L'articolo .